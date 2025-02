L’ultima della dinastia Rovagnati. Sofia è nata prima dell’addio al papà

Sofia è nata due giorni prima del funerale di suo padre. Non lo abbraccerà mai e questo è uno degli aspetti più dolorosi dell’incidente che il 5 febbraio è costato la vita a Lorenzo Rovagnati (nella foto con la famiglia), amministratore delegato del salumificio di famiglia, e dei due piloti che erano a bordo con lui dell’elicottero Agusta di proprietà dell’azienda, Flavio Massa e Leonardo Italiani, precipitato a Noceto, dopo il decollo. Le esequie dell’imprenditore si terranno domani alle 14 in San Martino, a Biassono. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Luciano Casiraghi e i colleghi di Villasanta e Arcore, i comuni dove si trovano altri due stabilimenti del gruppo brianzolo.

Intanto, le indagini sul disastro continuano. La Procura di Parma ha chiesto al consulente Stefano Benassi, ex pilota e comandante aeronautico, di stabilire cause e dinamica dello schianto del velivolo: errore? Difetto di costruzione? Eventi esterni? Tutte le piste sono aperte. Il perito avrà 90 giorni di tempo per arrivare alle conclusioni.

All’affidamento dell’incarico oltre ai carabinieri che conducono le indagini, hanno partecipato i legali della parti: per la famiglia Rovagnati Pierluigi Samarotto dello studio Pirola di Milano. Massa e Italiani lavoravano per la Hoverfly, seguita da Pierluigi Collura con l’avvocato Giulio UrsinI. Mentre, tre giorni fa è stato dato l’incarico per le autopsie a Valentina Bugelli, responsabile dell’Istituto di medicina legale di Parma.