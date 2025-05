Afol cerca un tirocinante per l’area formazione

Per potenziare il team dell’area Formazione di Afol Monza e Brianza, l’Agenzia che si occupa di formazione, orientamento e lavori, si cerca per la sede di Monza situata in via Cernuschi 8 un tirocinante che si occuperà di compilazione file, attività di data entry, interlocuzione con i discenti e docenti, attività di segreteria generale per la rendicontazione dei corsi di formazione. Requisiti richiesti: laurea in materie umanistiche, Scienze della Formazione, Psicologia, Risorse Umane o equipollenti. Richieste anche competenze trasversali: problem solving, eccellenti capacità di comunicazione, capacità di lavorare in modo indipendente e come parte di un team. Si offre inserimento in stage con rimborso spese di sei mesi. Per candidarsi inviare il curriculum a b.venettozzi@afolmb.it. Per informazioni: https://afolmonzabrianza.it/lavora-con-noi-ricerchiamo-tirocinante-in-ambito-formazione/.