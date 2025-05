Si offrono tante possibilità. In Villa Reale c’è il Job Day

Afol Monza e Brianza e Provincia di Monza e della Brianza organizzano un Job Day alla Villa Reale. L’appuntamento è per martedì 13 maggio, dalle 10 alle 17. Una giornata dedicata al lavoro dove si avrà la possibilità di svolgere colloqui con aziende e Agenzie per il Lavoro quali Gi Group, Umana, Adecco, Synergie, Randstad, Manpower. Numerose le posizioni aperte con Brianza Tende, Carrefour, Autogrill, Brianza Acque, Colzani, Cassina, Giorgetti, ATM, Intercos, McDonald’s, Ecolab, La Chiocciola, Laserpin, Eurotubi Europa, Hofmann, Masperotech e Delpharm Italia. Info 039.83.96.41 o via mail a cpi.monza@afolmb.it. https://afolmonzabrianza.it/job-day-villa-reale-di-monza/.