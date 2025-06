L’ultima campanella. Tempo di vacanze per 20mila studenti

La scuola finisce domani per circa 20.800 studenti monzesi, mentre 2.922 piccoli della materna proseguiranno fino al 30 giugno. Tempo di vacanze, ma non ancora per tutti. Da lunedì i ragazzi di terza media (circa 1.600) saranno impegnati nel loro primo esame, mentre da mercoledì 18 più 1.200 ragazzi monzesi e oltre 6.000 in tutta la Brianza si cimenternno con la prova di maturità.

Nei prossimi giorni sui registri elettronici delle singole scuole usciranno gli esiti dell’anno scolastico. Sono ormai un ricordo i tabelloni visibili a tutti, davanti ai quali si ritrovavano studenti e genitori con il fiato sospeso per avere notizia del destino delle loro vacanze e fare anche un po’ di pettegolezzo. Intanto inalcune scuole di Monza si stanno organizzando iniziative ludico-esperienziali per l’estate. Anche quest’anno l’istituto comprensivo Koinè organizza il Campus estivo 2025, un’opportunità formativa gratuita rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Grazie ai fondi del Pnrr, si terrà il campus “Estatissima 2025“. Prenderà il via lunedì e durerà fino al 30 giugno. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, e saranno incentrate su laboratori didattici, basati sul cooperative learning, con l’obiettivo di potenziare le competenze di base degli studenti in un ambiente stimolante, collaborativo e divertente. I posti disponibili sono limitati: avranno priorità gli alunni delle classi quinte, seguiti da quelli delle classi quarte. In caso di un numero elevato di richieste, si procederà a una selezione.

Dopo il successo dello scorso anno, torna anche all’istituto Hensemberger il Piano estate con fondi ministeriali Pon, dedicato il particolare ai ragazzi che stanno per entrare al primo anno. Il programma è in fase di definizione, ma dall’esperienza dello scorso anno dovrebbe toccare chimica, robotica e un primo approccio all’arte del dibattito, con “HensSummer Debate“.

Dal prossimo anno scolastico non cambia molto nell’offerta formativa delle scuole brianzole. L’unico nuovo indirizzo di studi previsto sarà il liceo coreutico (dedicato alla danza), nell’ambito del liceo classico Zucchi, nel polo di via Marsala. Si tratta di un indirizzo scolastico assente sul territorio, che porta, come effetto collaterale benefico, la messa a disposizione di nuove palestre per la popolazione studentesca, la cessazione e l’estinzione di pluriennali contratti di locazione passiva per l’esercizio dell’educazione fisica, la valorizzazione e concentrazione di servizi nel polo scolastico nuovo di via Marsala (scuole, auditorium, palestre), la riduzione del consumo di suolo mediante riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.

Il liceo coreutico è una scuola superiore quinquennale istituito dalla Riforma Gelmini. Offre allo studente una preparazione liceale quindi si studiano materie umanistiche e scientifiche, con l’aggiunta di discipline specifiche dell’arte della danza, come il linguaggio coreutico, la sua composizione, interpretazione ed esecuzione.