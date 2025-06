L’orgoglio del sindaco Verbicaro: "Tanti investimenti per il paese"

Il sindaco di Briosco Antonio Verbicaro. Alla guida di una maggioranza di centrodestra, ha vinto le elezioni nel 2021.

A Briosco avete investito molto nelle strutture scolastiche?

"Abbiamo puntato gran parte della nostra attività sul ripristino delle scuole, sulla sicurezza e sull’assistenza alle persone fragili. Sin dal nostro insediamento ci siamo concentrati sui nostri istituti: siamo intervenuti sulla scuola primaria di Capriano e anche alla scuola dell’infanzia di Fornaci. Alla scuola di Briosco abbiamo sistemato l’intera area sportiva, riqualificato i servizi igienici e creato un sistema di sicurezza antincendio. È inoltre in corso la riqualificazione energetica dell’intera struttura".

Cosa c’è in programma per migliorare i servizi e i siti storici?

"Abbiamo iniziato i lavori nella corte storica “Curt del Selè” mettendo in sicurezza il tetto e le parti esposte. A breve inizieremo i lavori, già finanziati, per l’abbattimento delle strutture non vincolate dalla Soprintendenza. Abbiamo realizzato un progetto di recupero dell’intera Corte Lombarda, che intendiamo condividere con Regione Lombardia. Circa il Palazzo Annoni, abbiamo ricevuto un finanziamento di 500mila euro che ci permetterà di recuperare le aree al piano terra, compreso l’Oratorio di San Giovanni Battista. Siamo intervenuti sugli ambulatori di Capriano e nei parchi pubblici abbiamo aumentato i giochi. Abbiamo sistemato molte aree dismesse come l’area posta lungo via Donizetti, l’area del vecchio casermone a Fornaci e la zona adiacente via Verdi, dove erano stati accumulati mezzi dismessi ed abbandonati. Sono in corso nuovi incontri con i proprietari finalizzati al recupero dell’ex area Pentonet-Core in centro a Briosco e dell’area Nastro Verde a Capriano".

E sul fronte della sicurezza?

"Sono state installate 40 telecamere e abbiamo sostituito l’intero impianto di illuminazione delle nostre strade. Per consentire il percorso in sicurezza lungo via Rossini, abbiamo investito nei tre lotti dei marciapiedi. Inoltre abbiamo in parte finanziato il passaggio pedonale Fornaci-Capriano: quest’ultimo manufatto vedrà l’inizio dei lavori alla fine dell’anno".

Sistemerete il famoso “curvone” della Valassina?

"Grazie a un dialogo durato 5 anni, abbiamo ottenuto la sistemazione del tratto della Statale 36 che interessa gli ingressi in paese, nonché il resyling delle uscite di Capriano. L’inaugurazione con la posa della prima pietra è avvenuta l’11 dicembre 2024 alla presenza del ministro Matteo Salvini. Stiamo portando a termine molti altri interventi. Il dato economico relativo agli investimenti effettuati è pari a circa 6 milioni, di cui oltre quattro ottenuti come finanziamenti".

Son.Ron.