Lo Slancio di Facchinetti Premio musicale all’artista "Qui vive la generosità"

di Cristina Bertolini

Il GGM Studios ha consegnato GGM Award 2023 a Francesco Facchinetti (conduttore televisivo, cantautore e dj). Ieri la premiazione, alla Residenza San Pietro - Progetto SLAncio, dove la Cooperativa La Meridina ospita persone in stato vegetativo e malati di Sla. Il GGM Award è un premio istituito da GGM Studios, Official Toto Italian Website. Ogni anno viene assegnato a un personaggio del mondo musicale che si è contraddistinto per particolari meriti o per motivi legati alla sua esemplare carriera artistica(dai Deep Purple ai Pooh ad Andy dei Blue Vertigo). "Siamo molto contenti - dice Roberto Mauri, presidente de La Meridiana - che la premiazione di un importante evento musicale e culturale avvenga in un luogo di cura.

Ringraziamo il GGM Studios nel voler condividere questa gioia con i nostri residenti". "Noi di GGM Studios - dice il presidente Domenico Turiano - siamo felici di poter condividere, attraverso l’organizzazione di eventi e promozioni, la causa di SLAncio. A conferma di ciò abbiamo voluto che la premiazione si svolgesse proprio nella Residenza San Pietro di Monza. Da qualche anno organizziamo eventi per sostenere il Progetto SLAncio e ne abbiamo in mente molti altri ...". Il GGM Studios è nato il 12 novembre del 1993 a Biassono, come primo e unico FanSite ufficiale italiano dei Toto e di Steve Lukather, nonché il solo attualmente attivo in tutto il mondo. Questo sito di riferimento di tutti i Toto-fan nasce dalla brillante idea di Domenico, Paolo, Denise e Andrea, che attualmente compongono lo staff dirigenziale, per poter fondere assieme la passione per la musica in generale con l’amore smisurato per la band californiana. Da qualche anno, condivide la missione de “La Meridiana” attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative a sostegno dei progetti della Cooperativa. "Ricevere lo stesso premio dei “Grandi” della musica è un onore - commenta Facchinetti - in particolare, riceverlo qui mi riempie di emozione. Progetto SLAncio è la prova che esistono ancora persone generose che donano le loro giornate per aiutare gli altri. Quando entri qui capisci che ogni attimo vissuto in salute è un dono da valorizzare. Ho incontrato gli ospiti, abbiamo chiacchierato, parlato di calcio e di tutto. Farò da amplificatore perché tante persone donino il 5 per mille a “La Meridiana” per Progetto SLAncio.