Lo Juventus Club Groane festeggia i suoi primi 60 anni

Una vita in bianconero. È quella dei soci dello Juventus Official Fan Club Groane che hanno concluso i festeggiamenti per il 60esimo anniversario di fondazione. Una storia che porta il club a essere il più longevo in Lombardia. La festa finale si è tenuta al ristorante del Jhotel di Torino, una scelta espressamente voluta dal consiglio direttivo del Club che ha inteso così dare la giusta importanza a uno dei siti del complesso costruito dalla società bianconera. Al pranzo sono intervenuti due rappresentanti del Centro coordinamento Juventus Official Club, organismo che agisce a supporto degli oltre 600 club ufficiali sparsi in oltre 70 nazioni, che hanno consegnato al presidente Roberto Brambilla una maglia celebrativa autografata. La nascita del club brianzolo risale al 1963 nella sede di via Isonzo con l’elezione del primo Consiglio direttivo e la nomina di Umberto Agradi come presidente a sancire l’avvio della sezione di Bovisio Masciago del Club Bianconero della Brianza. Nello stesso anno a Barlassina viene costituito lo Juventus Club Barlassina. L’anno successivo nasce lo Juventus Club Garbagnate. Nel 2005 i tre Club sottoscrivono la costituzione dell’attuale club, il Jofc Groane, che anche per questa stagione calcistica ha sottoscritto con i propri soci, oltre 300, 65 abbonamenti e organizza un servizio di pullman per Torino.

Veronica Todaro