Livemmo Brescia: Piccolo borgo, grande futuro - Rigenerazione culturale, sociale ed economica

Il riscatto dei piccoli borghi passa da Livemmo, borgo valsabbino di poco meno di 200 abitanti, dove a settembre partiranno i primi lavori del maxi progetto finanziato con 20 milioni di euro dal Pnrr. Un record, tanto che del piccolo borgo (individuato lo scorso anno dalla Regione come progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica nell’ambito del bando del Ministero della Cultura) ha parlato anche il New York Times. Che non sia tutto oro ciò che luccica lo sa bene il sindaco di Pertica Alta, Giovanmaria Flocchini (Livemmo ne è una frazione). "Anche io non sono un fan di questo tipo di bandi – ha spiegato, presentando il programma della prima stagione di Livemmo Borgo Creattivo, partita ieri sera con l’appuntamento del Grande in Provincia con Fondazione Provincia di Brescia Eventi – ma ci sono ed abbiamo colto l’opportunità. Sta a noi dimostrare se siano o meno utili. È una sfida complicata, abbiamo il dovere di farcela".

L’ostacolo numero uno è il personale: con i limiti del Pnrr, che impone assunzioni a tempo determinato fino al 2026 e con le responsabilità che implica una firma su progetti milionari, si faticano a trovare ingegneri e architetti. Da fare, ci sono 18 progetti ed altrettanti cantieri, tra piste ciclabili, rigenerazione di immobili dismessi, spazi per le startup, spazi per i giovani e valorizzazione delle attività esistenti. "Si fanno le iniziative senza il personale – commenta Flocchini – perché non sempre è facile trovarlo sul territorio. Per ora, però, siamo riusciti ad affidare tutte le progettazioni, più o meno siamo in linea con i tempi, alcuni lavori partiranno a settembre ed altri nei prossimi mesi". L’altra sfida è costruire qualcosa che stia in piedi oltre il 2026, quando non ci saranno più i soldi del Pnrr da cui attingere. "Lo sappiamo, stiamo lavorando per questo". Modello d’ispirazione è un altro piccolo borgo, quello di Padernello, frazione di Borgo San Giacomo, che non a caso sarà protagonista di una delle serate di Borgo Creattivo. Tra gli appuntamenti della prima stagione della rinascita, anche le storie di chi è rimasto o è tornato, andando in direzione contraria allo spopolamento, come ricordato dalla vicesindaca Brunella Brognoli.

F.P.