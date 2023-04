Lissone città cantiere: dallo sport al sociale, pronti 28 progetti da 18 milioni di euro

Lissone – Strutture sociali e scuole, impianti sportivi e strade, edifici comunali e Casa delle Associazioni. E poi le piazze dei mercati, il rione Aler, il teleriscaldamento e la piattaforma ecologica.

Sono gli ambiti di intervento su cui l’Amministrazione comunale di Lissone intende mettere mano nei prossimi 3 anni, con investimenti complessivi per più di 18 milioni di euro. Si va dalla riqualificazione del Centro sociale Botticelli, il pensionato-studentato di proprietà del municipio, a opere di ristrutturazione sul Centro Diurno Disabili e sulle case comunali, dall’ampliamento della rete del teleriscaldamento alla sistemazione della grande area verde del Pratone, passando per la messa in sicurezza della viabilità nella zona in fondo a via Nobel, dove sbocca il tunnel della tangenzialina dell’ospedale San Gerardo. E ancora, la riqualificazione del contesto urbano attorno al quartiere Aler e quella di piazza mercato, il restauro di Villa Magatti, l’ampliamento del Cubotto di via Lando Conti da trasformare in centro civico, la creazione di un’area feste e lavori cospicui su scuole e palestre.

Un programma per cui si stima una spesa di oltre 10milioni e 800mila euro solo nel primo anno, di 4 milioni e 300mila euro nel 2024 e di quasi 3 milioni nel 2025. È quanto prevede il Piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025 appena adottato dalla Giunta lissonese. Sono in tutto 28 i progetti di valore superiore ai 100mila euro messi in cantiere dall’Amministrazione per il triennio a venire, di cui 16 da avviare già nel 2023. Tra questi, la rimessa a nuovo del pensionato-studentato Botticelli, per cui si prevede un’operazione in 2 lotti per un milione e 620mila euro complessivi. Con 535mila euro si provvederà ad adeguare alle norme antincendio e sicurezza la scuola elementare De Amicis, mentre con 800mila euro si procederà al restauro conservativo e alla sistemazione delle facciate di Villa Magatti, l’ex municipio oggi Casa delle Associazioni. Con un milione di euro sarà sostituita la copertura ammalorata delle case comunali di via Aliprandi e con 400mila si metterà mano agli spogliatoi del centro sportivo di via Deledda. Poco più di 400mila euro serviranno per interventi su strutture del Centro diurno disabili, 260mila per la messa in sicurezza della zona attorno al tunnel della nuova Sp6. Altri 156mila euro saranno impiegati per riqualificare la piattaforma ecologica e 181mila per riqualificare il “Pratone“ di via don Bernasconi.

Il piano vede poi 400mila euro per allargare la rete del teleriscaldamento, 145mila euro per sistemare la caserma dei vigili del fuoco, e 350mila euro per realizzare la nuova strada di collegamento tra via Sacconi e via Guareschi. Saranno sistemati tetto e pavimento della palestra della scuola Fermi, collaudata la palestra polifunzionale all’interno del palazzetto dello sport, e con 2 milioni 600mila euro in 3 anni si farà una manutenzione straordinaria di asfalti e marciapiedi. Nel 2024 tra i vari interventi, previsti 700mila euro per il restyling della piazza del mercato e 100mila per quella dell’asse commerciale di via Carducci. Mentre nel 2025 si interverrà su piazza don Camporelli a Santa Margherita e sul Cubotto, che dovrà diventare il centro civico del quartiere don Moscotti.