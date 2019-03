Lissone (Monza e Brianza), 7 marzo 2019 - Non ce l'ha fatta il 56enne lissonese rimasto vittima ieri di un gravissimo incidente sul lavoro in una ditta edile, la Iras di via Boltraffio, ai confini con Desio. Oggi i medici dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove era ricoverato, hanno constatato la morte cerebrale dell'uomo e stasera hanno staccato le macchine a cui era collegato. Il 56enne Valter Cassanmagnago era rimasto schiacciato sotto il mini-escavatore che stava manovrando e che si era ribaltato. Immediatamente soccorso e trasportato al San Gerardo, gli erano state riscontrate fratture e traumi multipli, per cui era stato ricoverato in rianimazione in condizioni critiche e in prognosi riservata.

Si tratta della quarta vittima sul lavoro in Brianza negli ultimi 11 giorni, dopo 3 i casi di Desio, Lentate e Meda in altrettanti cantieri. I sindacati intanto hanno fatto sapere che lunedì mattina i rappresentanti degli edili di Cgil, Cisl e Uil si riuniranno in assemblea nell'azienda di via Boltraffio e terranno poi un presidio a Monza, davanti alla sede di Assimpredil in via Passerini.