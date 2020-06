Lissone (Monza), 28 giugno 2020 - Paura per un 58enne ala guida della sua auto, che ha saltato la rotatoria arrivando sullo spartitraffico. Il fatto è accaduto alle 23,30 nella serata di sabato sera, all’angolo tra le vie Bernasconi e San Giorgio, mentre era alla guida della sua auto, ha tagliato la rotatoria, l’ha scavalcata per poi finire la sua corsa sullo spartitraffico, demolendo la segnaletica. L’automobilista è stato soccorso dall’ambulanza della Croce verde di Lissone, in principio attivata in codice giallo. Stabilizzato, il 58enne ha raggiunto il Pronto soccorso dell’ospedale di Desio in codice verde. Sono anche accorsi gli agenti della Polizia locale di Lissone e Desio



Sonia Ronconi