L’ironia dei triangoli amorosi. Poi arriva Marilyn Monroe tra sogni, fragilità e scandali

Un triangolo amoroso raccontato con ironia e umorismo grottesco, per mostrare quanto sono stretti e vicini i rapporti di amore e odio. E poi un susseguirsi di misteri, storie e verità rimaste nell’ombra, da scoprire per capire chi era davvero Marilyn Monroe e come è morta. Il teatro di prosa protagonista nel weekend in Brianza con alcune collaudate compagnie attoriali.

A Biassono, sul palco del cineteatro Santa Maria di via Segramora, domani alle 21 gli attori della Compagnia Le Serve (nella foto) porteranno in scena la commedia brillante dal titolo “Carnage a trois“, un testo irriverente dalla comicità scoppiettante, fatto di ironia, humour nero e un tocco di surrealismo, che sfida i cliché della morale borghese: lo fa raccontando la vicenda di una moglie che tradisce il marito, un marito che non vuol essere lasciato e un amante che vuole uscire dal ruolo di terzo incomodo. Tutto scorrerà su questi binari, finché ai due amanti non verrà in mente di ammazzare il marito: a inceppare il meccanismo sarà il domandarsi se è davvero quello ciò che desiderano e se non è forse più rassicurante quell’equilibrio a tre. Biglietti d’ingresso dai 13 ai 15 euro, acquistabili su www.cineteatrobiassono.org/ticket.

Sempre domani alle 21 ma a Nova Milanese, al Teatro Magico di via Giussani, verrà proposto lo spettacolo “Chi ha suicidato Marilyn Monroe?“, un dramma in due atti che venne scritto dal medico ed ex sindaco novese Antonio Colombo: in scena, Rino Cacciola, che ne è anche il regista, Ramona Nardulli e Francesca Salvatore nei panni di Marilyn, Giorgio Lepri nel ruolo di John Kennedy e Simone Pesaresi in quello di Robert Kennedy. Il testo è un viaggio nella vita, nei sogni e nelle fragilità di una donna e una diva diventate una leggenda, un’icona del ‘900, di cui prova a indagare i contrasti, le luci, le ombre e le solitudini, tra intrighi, scandali e verità celate. Info e prenotazioni al 353-4482049 o scrivendo una mail a segreteria.teatromagico@gmail.com. L’evento è promosso dall’Associazione Amici di Antonio Colombo insieme all’associazione Casa degli Zotici e alla Compagnia teatrale Teatro Magico.

A Sovico, invece, oggi alle 21 al centro culturale teatro OppArt di via Giovanni da Sovico si potrà assistere ai due atti unici a tinte thriller di Paolo Avanzi “Il sospetto“ e “Cuori infranti“, il primo interpretato da Tiziana Altobelli e il secondo dallo stesso Avanzi. Info 039-9008448.

