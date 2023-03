L’innocenza del capo "Scandalo Polstrada? No, attento a non avere posizioni inopportune"

di Stefania Totaro "Ho sempre distinto in modo netto la mia qualifica e funzione di pubblico ufficiale dal mio essere padre, dunque interessato all’attività sportiva di mio figlio, motivo per cui in questo secondo ruolo non ho mai vestito la divisa, ricevuto nulla negli uffici e sempre preteso che anche gli scambi di mail fossero con mio figlio, anche se io lo rappresentavo in quanto minorenne". L’ex comandante della polizia stradale di Seregno Gabriele Fersini era accusato di corruzione per avere accettato sponsorizzazioni al figlio pilota di go kart in cambio di un occhio di riguardo su eventuali sanzioni per violazioni del codice della strada. Ma è stato assolto insieme agli imprenditori coimputati Emilio Giussani, Ivano Santambrogio e Salvatore Rombolà dalla gup del Tribunale di Monza Silvia Pansini, che ora nelle motivazioni della sentenza sostiene che, come lui stesso ha raccontato nel corso del processo con il rito abbreviato, "non emerge nulla di anomalo, tantomeno di penalmente rilevante, a carico di Fersini, che anzi si preoccupa, soprattutto per il ruolo pubblico rivestito, di evitare di assumere posizioni inopportune e che tutto venga fatto secondo le regole". I pm monzesi Salvatore Bellomo e Michela Versini avevano chiesto per tutti la condanna a...