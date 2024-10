Limbiate sforna il “Pan di Seta“: "Gli ingredienti? Nascono tutti qui"

Si chiama “Pan di Seta“ il nuovo prodotto alimentare d’eccellenza creato a Limbiate per valorizzare le risorse del territorio e diventare un simbolo del piccolo commercio che l’amministrazione comunale punta a rilanciare attraverso i progetti del Duc, Distretto urbano del commercio. "È il simbolo della filiera corta di Limbiate, con ingredienti tipici come il miele locale e le more di gelso, utilizzati per creare un pane unico", ha spiegato l’assesssore al Commercio, Cinzia Galli, che alla presentazione del nuovo prodotto ha dedicato una giornata speciale con tanto di laboratorio per i bambini e la presenza di due volti celebri di Youtube come LaSabri e Pika. Il neonato “Pan di seta“ vuole incoraggiare i cittadini a riscoprire il valore dei prodotti a km 0 e a sostenere i produttori locali. Si tratta di un pane speciale, la cui ricetta è stata sviluppata con la collaborazione tra un panettiere, Maurizio Carcò, e un apicoltore, Gianluca Bollini coordinata del Duc di Limbiate. "L’idea era di creare un pane che avesse al proprio interno prodotti del territorio limbiatese", spiega Carcò. Il Pan di seta è stato pensato in tre versioni.

"La prima versione – prosegue Carcò – è composta da farina semintegrale di grano tenero (coltivato vicino Saronno), lievito madre, miele millefiori 100% limbiatese, zucchero integrale di canna (commercio equo solidale). La seconda versione contiene anche more di gelso, nocciole e gocce di cioccolato fondente. La terza versione contiene more di rovo, cannella e gocce di cioccolato fondente. Durante la presentazione sono state consegnate le ricette. L’idea è che con la bella stagione le persone potranno raccogliere le more di gelso e di rovo durante le passeggiate nel bosco e potranno creare il proprio Pan di seta in casa, contribuendo a diffonderne la notorietà". "L’evento è stato il coronamento di un percorso che ha visto il Comune e i produttori lavorare insieme per promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze – conclude l’assessore Galli –. La ricetta sarà distribuita a tutti i panifici e pasticcerie di Limbiate affinché possano produrre questo pane destinato a diventare il simbolo di Limbiate".

Gabriele Bassani