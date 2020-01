Limbiate (Monza), 22 gennaio 2020 - Urla, sangue e paura, questa mattina in una casa popolare di Limbiate. Dove due uomini di 29 e 49 anni hanno avuto un violento litigio, sfociato in una aggressione. E' successo pochi minuti dopo le 7, in una palazzina di via Sardegna. Qui i due, forse a seguito di tensioni che andavano avanti da diverso tempo, sono stati protagonisti di qualche minuto di caos. Non è ancora nota la "scintilla", ma secondo i primi riscontri rientrerebbe in problemi di vicinato.



Uno dei due uomini a un certo punto è passato dalle parole ai fatti. Ha preso un grosso coltello da cucina e lo ha infilzato nell'addome dell'avversario. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i mezzi del 118. Il ferito è stato portato all'ospedale di Garbagnate: le sue condizioni sono sotto controllo, il codice è verde. Fermato l'aggressore, la sua posizione è al vaglio.

