Liberazione e lavoro I ragazzi cambiano musica

La Festa dei Lavoratori si celebra il 1° maggio, ma a Muggiò si parte già domani con le prime iniziative. In piazza 9 novembre 1989 lo street food a tema cucina romana “Cacio & pepe vs carbonara“ a partire dalle 18, mentre i giorni successivi a partire dalle 11 con la possibilità quindi di pranzo e cena. Ogni sera si terrà un concerto tributo: domani Vasco Revolution per il tributo a Vasco Rossi, sabato 88band, tributo a Max Pezzali e agli 883, domenica ‘39 Queen Tribute Band per il tributo ai Queen. Lunedì alle 16 si terrà la cerimonia di presentazione della riproduzione di una lapide storica: si tratta del pannello del Museo Diffuso davanti alla scuola Urbani in via San Rocco, dove sorgeva il vecchio municipio e dove avvenne l’attentato fascista nel 1921, con testi e ricerche redatti da Anpi e dal Comune. A seguire, in piazza 9 novembre 1989 la premiazione del concorso letterario per le scuole promosso da Anpi, con il premio alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che hanno partecipato al concorso artistico-letterario, in collaborazione con Anpi Nova Milanese, Comune di Muggiò e Nova Milanese, soci Coop.

Tema del concorso: il ruolo delle donne nella Resistenza e le espressioni specificatamente femminili della Resistenza civile che le ha viste protagoniste principali. Il pomeriggio proseguirà con le esibizioni delle band del territorio. La serata si concluderà con il Concertone del Primo Maggio che vedrà sul palco la Treves Blues Band alle 21 in piazza 9 novembre 1989. L’ingresso agli eventi è libero. Saranno inoltre presenti giochi e gonfiabili per i bambini.

Veronica Todaro