Lezioni di sicurezza in bicicletta o sul monopattino. Seicento studenti sul bus azzurro della Polstrada

Il “Bus azzurro“ della polizia stradale ieri è arrivato all’Istituto comprensivo Koiné (Omero, Pertini, Sant’Alessandro e Zara), diretto da Anna Guglielmetti, per spiegare ai ragazzi della scuola primaria e della scuola media le regole per andare in bicicletta in sicurezza, come comportarsi in auto, come usare il monopattino e anche come scendere dal pullmann senza farsi investire. Il tutto è stato organizzato da un genitore della scuola, Luca Londoni, consigliere regionale di Federciclismo che nelle scorse settimane, con i volontari dell’associazione ha preparato i 600 ragazzi con le lezioni di bicicletta e di segnaletica, testimonial d’eccezione come campione Gianni Bugno. I ragazzi sono stati accolti sul Bus azzurro, dove gli agenti hanno insistito sull’importanza delle cinture di sicurezza.

C.B.