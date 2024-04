L’Europa dei giovani:. Daniele Dossi in trasferta a Bruxelles

"Stringiamo legami fra comuni ed Europa": trasferta a Bruxelles per Daniele Dossi, il giovane consigliere di Vimercate è delegato del progetto Belc (Building Europe with local councillors). Obiettivo, "promuovere l’informazione e la comunicazione dell’Ue su temi legati alle prossime elezioni, ma, anche contribuire a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e a lanciare dibattiti su argomenti legati al futuro dell’Unione". Vari gli approfondimenti che dal continente rimbalzano in città e viceversa: sviluppo sostenibile, contrasto ai cambiamenti climatici, innovazione tecnologica per il potenziamento dei servizi pubblici, valorizzazione del patrimonio culturale.

Bar.Cal.