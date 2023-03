Leucemie pediatriche, si ingrandisce il centro Maria Letizia Verga di Monza

Il Centro Maria Letizia Verga cresce, il rendering della nuova struttura

Monza – Il Centro Maria Letizia Verga di Monza , polo di riferimento nazionale per la ricerca e la cura delle leucemie in età pediatrica, diventa più grande: un investimento di 15 milioni di euro per rispondere alle crescenti richieste di cure porterà a un ampliamento della struttura che arriverà ad ospitare reparto di pediatria, day hospital e nuovi uffici. In tre anni il nuovo Centro vedrà aumentare di 5.880 mq l`edificio attuale con la realizzazione di due nuovi piani sopra la struttura esistente e di una torre di 10 piani aderente allo stabile.

Il nuovo grande Centro offrirà: 17 posti letto di degenza che permetteranno di abbattere le liste d`attesa, un day hospital, spazi dedicati alla ricerca e, non da ultimo, aree gioco colorate e spaziose pensate ad hoc per le attività psicosociali promosse da sempre del Centro per i bambini e gli adolescenti in cura. I finanziamenti verranno raccolti attraverso un`importante campagna di raccolta fondi. L'annuncio oggi all`Autodromo di Monza durante l`Insieme Day, l`evento annuale del Comitato Maria Letizia Verga, associazione non profit che riunisce genitori, volontari, amici, sostenitori, ricercatori, medici e operatori sanitari impegnati da oltre 40 anni nella lotta contro le leucemie del bambino. Durante l`evento sono intervenuti i "ragazzi del Verga", il gruppo di adolescenti in cura al Centro.

La struttura dedicata alle attività di cura e ricerca vedrà un ampliamento di 5.880 metri quadri attraverso la costruzione di due nuovi piani sopra l`edificio attuale e una torre aderente di 10 piani che ospiteranno un reparto di pediatria, un day hospital e nuovi uffici. L`area di ambulatori e pediatria sarà dotata di: 4 ambulatori pediatrici, 3 ambulatori genetici, 2 ambulatori metabolici, 1 sala screening neonatale, 2 stanze per il day Hospital, 1 stanza terapie, vari locali di supporto e studi medici. Crescerà anche lo spazio per la ricerca con un`area dedicata dotata di ampi spazi per dottorandi, post doc e borsisti, una biobanca con crioconservazione e laboratori altamente innovativi. progetto prevede uno stabile a basso impatto ambientale e ben integrato nel contesto urbano in cui è collocato, sarà realizzato secondo standard di assoluta accessibilità, privo quindi di barriere architettoniche - e sostenibilità ambientale.

L`appuntamento - che ha avuto come filo conduttore il titolo dell`evento "Grande: un grande sogno, un grande Centro" - oltre alla presenza del presidente del Comitato Giovanni Verga e del professor Andrea Biondi Direttore Scientifico, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Direttore del Dipartimento di Pediatria, ha visto presenti gli operatori sanitari e i ricercatori del Centro, i rappresentanti del Comitato e della Fondazione MBBM, il presidente IRCCS San Gerardo di Monza Claudio Cogliati, l`ex direttore della Clinica pediatrica San Gerardo di Monza e cofondatore del Comitato Maria Letizia Verga Giuseppe Masera; il presidente della Fondazione Tettamanti Luigi Roth, il direttore generale della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma Roberta Civati.

Sono intervenuti inoltre noti testimonial come Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina e fondatrice dell`associazione filantropica "Sciare per la Vita"; Virna Toppi, prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala; Mattia Villardita, volontario noto per il suo impegno verso i bambini ricoverati che visita travestito da Spiderman, nel 2021 nominato dal presidente Sergio Mattarella Cavaliere della Repubblica; Sara Doris, presidente di Fondazione Mediolanum; Giuliana Baldassarre, coordinatore del percorso di formazione "Manager delle imprese sociali e del non profit" - SDA Bocconi; Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e videomaker.