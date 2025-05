L’esercito delle seconde linee. Volti noti, neo maggiorenni e la pattuglia degli “stranieri“

La passione per la politica e l’amore per la città non hanno età, così come si legge nelle dodici liste dei candidati al Consiglio comunale. Ci sono davvero generazioni diverse nel manifesto elettorale pubblicato dal Comune con l’elenco di tutte le persone che hanno accettato di partecipare alla competizione elettorale nelle diverse liste.

L’intramontabile è Antonio Zecchin. Già assessore e già consigliere comunale della Lega, è ancora in corsa con lo stesso partito alla bellezza di 78 anni. Chi lo conosce bene sa che il suo entusiasmo è ben superiore a quello di un ragazzino. Alle elezioni, però, c’è in corsa anche un suo coscritto, anch’egli nella Lega: è Giovanni Delle Grottaglie. Due anni in meno, quindi 76, per Francesco Caretto (Italia Viva), Adriana Chelin (Desio Popolare) e Daniela Bellodi (Desio Popolare).

Chi pensa che la politica sia solo per persone mature, però, è decisamente fuori strada. Nella lista Villa Sindaco Desio Ideale c’è Riccardo Boscolo di soli 18 anni, compiuti da circa un mese. Nella stessa lista anche Vittoria Sofia De Muro di 19 anni. In Azione c’è il ventenne Alberto Tagliabue. Giovani impegnati anche Tommaso Di Miceli (Lega) con i suoi 21 anni e Mattia Campisi (Fratelli d’Italia) anch’egli ventunenne. Le elezioni amministrative 2025, tuttavia, si distinguono anche per la presenza di candidati di origine straniera. Nove in tutto.

Due sono in Forza Italia: Andrea Luciano Chung Ching Wang (Cina) e Olti Hoxha (Albania) che daranno il loro appoggio ad Andrea Villa. In lista anche due candidati di origini pachistane. Uno è Sajid Mahmood e ha scelto di impegnarsi per il Partito Democratico. L’altro è Shahid Nazir, che ha accettato di misurarsi in Desio Viva. In entrambi i casi si tratta comunque di sostegno per Carlo Moscatelli.

Due le persone di origine straniera anche a sostegno di Alessio Alberti. Hanna Malanchuk (Ucraina) è la capolista di Azione. Patricia Caumol Caumol (originaria della Bolivia) è invece in Desio Popolare.

G.G.