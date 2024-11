L’energia del rock in versione vintage

L’energia del rock e le sonorità del passato in due trascinanti concerti, per un fine settimana all’insegna della musica. È il programma proposto per stasera e domani dal The Bank di viale Lombardia a Monza. Si comincerà oggi alle 21 con un nuovo appuntamento della rassegna “Friday I’m in live“: a salire sul palco sarà la band dei Rock Bugs, che farà rivivere i pezzi dei grandi gruppi rock degli anni ‘80, ‘90 e Duemila con un sound potente e vibrante, con omaggi a band come gli Skid Row, i Def Leppard e i Guns n’ Roses. Domani alla stessa ora doppio coinvolgente concerto con in apertura il rock dei The Crulp e, a seguire, l’esibizione degli A-Teas, che faranno viaggiare nel pop e nel rock degli anni ‘80, tra canzoni di Depeche Mode, Queen, Police, Billy Idol, Prince e Dire Straits. Consigliata la prenotazione al 339-1437880 o al 347-1594126, oppure scrivendo una mail all’indirizzo thebankfashionclub@gmail.com.

F.L.