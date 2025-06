L’emergenza dei baby drogati. Guaio da risolvere

CrippaQualche anno fa, i carabinieri si ritrovarono di fronte a una ragazzina di 16 anni in completo stato di dissociazione mentale da droghe che prendeva a testate ripetutamente una palina dell’autobus. Un paio di anni fa, la polizia ha bloccato in ospedale durante una crisi di astinenza violenta un ragazzino di 16 anni e mezzo che, approfittando dell’alternanza scuola-lavoro, aveva rubato (e in parte consumato) una quantità sostanziosa di psicofarmaci e oppiacei. Poche settimane fa, la Squadra Mobile, dopo il ricovero di una 17enne per abuso di droghe, ha sgominato una rete di spacciatori ragazzini (15 arresti, 8 i minorenni) che vendevano cocaina, hashish, droghe sintetiche.

Di recente, l’Ats Brianza ha svelato una cosa: nella nostra provincia il primo contatto con le droghe avviene a 13 anni. Un dato allarmante che spiega anche alcuni dei tanti fatti di cronaca nera che coinvolgono giovanissimi.Si inizia ad avere problemi di dipendenza – dice l’Ats – già fra i 13 e i 19 anni.Nel corso del 2023 i Servizi ambulatoriali per le Dipendenze pubblici e privati del territorio Ats Brianza hanno assistito in totale 6.072 persone (4.643 nella provincia di Monza e Brianza, 1.429 in quella di Lecco), di questi il 3% sono compresi nella fascia di età 13–19 anni. Occhio e croce, 800 ragazzi.

La maggior parte per uso di cannabinoidi (il 30,83%) e per disturbi da uso di cocaina (il 28,41%). E attenzione a un falso mito, come spiegato dal direttore del SerD (Servizio Dipendenze) di Monza: non esistono droghe leggere. E le “canne” in circolazione sono potenziate anche dell’80% da chi le mette in vendita, con una chiara strategia di marketing. E dalla “canna” ad altre sostanze, il passo si fa sempre più breve.Come fare allora? Servirebbe legalizzare le droghe leggere? O provare a intercettare i baby consumatori (gli effetti degli stupefacenti su un cervello giovane sono devastanti, assicurano i medici) prima che sia troppo tardi?