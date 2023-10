Legionella a Lesmo, via ai controlli sulle tubature

Lesmo (Monza), 9 ottobre 2023 - Nuovi controlli anti-legionella a Lesmo, dopo il caso dell'anziano contagiato e morto a fine agosto nel centro alle porte di Monza.

Ats Brianza porterà a termine campionature sulle condotte. Il sindaco Francesco Montorio invita tutti alla calma e insieme all'Agenzia ricorda che “la malattia è un acceleratore di altri problemi di salute”.

Un modo per tranquillizzare le famiglie in allarme “dopo le voci legate a un possibile legame fra l'episodio e il maltempo di fine luglio: non c'entra niente”. Il primo cittadino sgombera il campo da equivoci, “la vicenda è cominciata un mese e mezzo fa e nel frattempo sono state fatte tutte le verifiche necessarie”, ora scattano altre indagini, sotto la lente, l'acqua potabile, un'azione preventiva. “I contatti con Ats sono stati immediati e i tecnici hanno osservato tutte le procedure”. Operazioni portate avanti sin dall'inizio “nel riserbo richiesto dalla situazione per evitare inutili allarmismi e paure ingiustificate”.

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp de Il Giorno clicca qui