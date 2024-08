Le scuole si fanno belle. Aperti cantieri estivi per oltre 300mila euro

I lavori nelle scuole durante il periodo estivo sono la normalità. L’Amministrazione comunale, però, questa volta ha deciso di mettere mano al portafogli per interventi davvero corposi nei plessi di tutti i quartieri: la spesa complessiva, salvo imprevisti, sarà superiore ai 300mila euro. "Abbiamo scelto di investire nella scuola, sia attraverso i progetti sostenuti dal Piano per il Diritto allo Studio, sia attraverso opere strutturali - dichiarano il sindaco Marco Citterio e l’assessore al Patrimonio, Giacomo Crippa -. I lavori mirano a creare spazi confortevoli in cui favorire l’apprendimento dei nostri ragazzi, oltre a implementare il livello di sicurezza dei plessi e a prevedere nuovi spazi che rispondano alle rinnovate esigenze didattiche del corpo docente evidenziate attraverso l’interlocuzione con i dirigenti scolastici". Intervento già concluso da tempo alla scuola primaria “Gabrio Piola“ di via D’Azeglio, dove la necessità era quella di rinnovare la linea antincendio.

I lavori sono stati eseguiti tra la fine delle lezioni e l’inizio del centro ricreativo estivo. Lavori in stato decisamente avanzato alla scuola primaria “Carlo Porta“ di via Alessandria: mancano le ultimissime opere necessarie per l’apertura della mensa, con tanto di nuovi arredi per gli alunni. Nel mese di settembre, senza interferire con l’attività didattica, si procederà invece con la sostituzione della caldaia in previsione dell’arrivo della stagione pifredda. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado “Alberto da Giussano“, invece, lavori volutamente non finiti. Già a posto il cablaggio dell’aula di informatica, eseguiti i lavori nell’aula immersiva. Resta da concludere il campo da basket: il playground sarà realizzato dagli studenti del liceo artistico “Amedeo Modigliani“ quando inizierà la scuola. Sarà un pezzo unico, un’opera d’arte. Una nuova aula polivalente è la novità della scuola “Don Rinaldo Beretta“ nel quartiere di Robbiano. È stata ricavata nell’atrio del primo piano, permetterà di ospitare diverse attività in un ambiente davvero confortevole. Infine il quartiere di Paina: la scuola primaria “Ada Negri“ ha ancora lavori in corso per la realizzazione di un’aula polifunzionale al primo piano. Alla secondaria di primo grado “Salvo D’Acquisto“, invece, si sta lavorando per riqualificare la copertura ed evitare infiltrazioni d’acqua. In più è prevista la ricollocazione degli arredi interni.