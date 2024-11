Le scarpe sportive tornano in pista

Fare nuove pavimentazioni morbide per bambini, da usare nelle aree giochi (in giardini e centri civici), e per piste d’atletica, partendo dal riciclo di scarpe sportive usate. Un’idea utile, quanto geniale, che verrà applicata a Monza, grazie all’adesione del Comune al progetto “Recycle your shoes, repave your way“ della società Esosport. L’iniziativa, la cui proposta di adesione è stata presentata in Consiglio comunale con una mozione dal consigliere di Civicamente, Paolo Piffer, votata all’unanimità, ha ricevuto la convinta adesione dell’assessora allo Sport di Monza Viviana Guidetti. Il senso di Esosport è dare vita a nuovi progetti con il materiale ottenuto dal processo di riciclo di scarpe, palline da tennis, copertoni o camere d’aria di bicicletta: la materia prima seconda che si genera dalla lavorazione è utilizzabile per creare pavimentazioni per parchi giochi o come base per realizzare piste d’atletica. L’iniziativa permetterà ai cittadini di smaltire scarpe e attrezzature sportive usurate in contenitori dedicati, contribuendo al riciclo e alla riduzione dei rifiuti in discarica. Ad oggi, in Brianza esistono già dei punti di raccolta di scarpe a Brugherio e a Vimercate, ora si potranno installare anche a Monza. Il fine ultimo della raccolta è la generazione di nuova materia prima, che poi, grazie all’associazione GoGreen Onlus, viene donata gratuitamente alle amministrazioni pubbliche per la costruzione dei Giardini di Betty per i bimbi, dedicati ad Elisabetta Salvioni Meletiou (ce ne sono 5 in Lombardia), e della Pista di Pietro di atletica, dedicata a Pietro Mennea. "Grazie ai materiali in gomma di scarpe, pneumatici e altri prodotti, viene preparato un granulato e da qui dei campi da gioco polivalenti anti-trauma – commenta l’assessora Guidetti –. Ora avranno anche Monza per realizzare nuove installazioni".

Alessandro Salemi