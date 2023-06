Le poesie e le idee di città: Italo Calvino visto dagli studenti

Si inaugura oggi alle 18 al Teatrino di corte della Villa Reale “Invisibilia“, la mostra che celebra Italo Calvino nel centenario della sua nascita. L’esposizione, a cura della Casa della Poesia di Monza, è stata allestita con la collaborazione del Museo della stampa e della stampa d’arte di Lodi e del Liceo artistico Modigliani di Giussano. Ospitata nella sala conferenze del Teatrino, “Invisibilia“ rende omaggio all’immaginazione di Calvino. "Partendo dai testi di Calvino e non solo – sottolinea Antonetta Carrabs, presidente della Casa della Poesia – si offre al visitatore un’esperienza persino sonora e forse anche tattile". Il Museo della stampa e stampa d’arte di Lodi ripropone l’iniziativa editoriale realizzata per celebrare i 50 anni dalla prima pubblicazione de “Le città invisibili“ di Calvino. Incisori xilografi e stampatori hanno prodotto 55 xilografie, una per ogni città immaginata e descritta da Calvino. Accanto ad esse, le poesie visive (opere grafico-pittoriche a partire dai testi dello scrittore) e le immagini plastiche di idee di città pensate ed elaborate dagli studenti della 3B del Liceo artistico Modigliani, oltre alle “scenografie in scatola“ progettate dalla 4H, più alcuni lavori dei ragazzi. L’esposizione è aperta nei fine settimana (domani, sabato e domenica; 10 e 11 giugno; 17 e 18 giugno), dalle 10 alle 18.

C.B.