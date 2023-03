Le nuove piante colorano piazza Bonatti

Le prime piantumazioni ci sono già da pochi giorni. Si tratta di alberi ad alto e medio fusto nell’area verde di piazza Bonatti, che andranno ad incrementare il patrimonio verde cittadino. L’intervento è il risultato di una convenzione urbanistica tra il Comune di Muggiò e la società Quadra S.r.l. che è intervenuta con permesso di costruire convenzionato sull’area ex Salumificio Meroni. Nell’area sono già presenti alcuni alberi, dunque il progetto verde è andato a completare, con l’aiuto di agronomo e giardiniere, l’organizzazione dello spazio con essenze arboree differenti per creare colori e volumi gradevoli. L’area pavimentata con autobloccanti è stata delimitata con la piantumazione di un Ligustro Japonica, a completamento di quelli esistenti, e di tre Prunus Kanza, il ciliegio da fiore rosa di grande effetto cromatico. Lungo la stradina sterrata che conduce al parcheggio commerciale ed in parallelo agli edifici sono stati piantati quattro Carpini Pyramidalis (carpini colonnari) già di grandi dimensioni, che creano un filtro verde tra lo spazio pubblico e quello delle abitazioni private. L’operatore per un anno dovrà occuparsi dell’annaffiatura delle nuove piante e garantirne l’attecchimento, pena l’obbligo di sostituzione in caso di deperimento o morte. "Questa scelta nasce da un impegno assunto con i cittadini della zona – sottolinea la sindaca Maria Fiorito (nella foto) – che richiedevano una messa in sicurezza e una riqualificazione dell’area. Un vero e proprio ritrovamento della bellezza". Veronica Todaro