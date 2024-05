Le “notti magiche“ del Tittoni. Dal Festivalbar al grande jazz

I tormentoni degli anni ‘90 e il grande jazz suonato da artisti che hanno diviso il palco con giganti quali Chet Baker e Lee Konitz, Enrico Rava, Paolo Fresu e Stefano Bollani. E poi una mostra-mercato dedicata a vinili e cd, per scovare rarità e pezzi da collezione. Al Parco Tittoni brillano i concerti e le iniziative, che terranno compagnia per tutto il fine settimana. Sabato ci si potrà scatenare dalle 21 sulle note delle maggiori hit tra il 1990 e il 2005, con dj-set e videoproiezioni dell’evento “Party ‘90 - Notti magiche“: fino a tarda ora il parco desiano rievocherà le atmosfere del Festivalbar e i tormentoni estivi. A completare il viaggio nei ricordi sarà un videoshow a tema. Biglietto d’ingresso 10 euro. Domenica da mattina a sera “Mostra mercato del disco“ con migliaia di vinili, cd e dvd usati e da collezione: dalle 10 alle 18 ci si potrà aggirare tra le bancarelle di più di 20 espositori, ognuno con le sue “chicche“. L’ingresso è libero. Sempre domenica, dalle 20, tornerà la musica dal vivo con un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz. La “Jazz Night“ a ingresso gratuito, organizzata assieme alla Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza di Desio, in collaborazione con Comune e Desio da Vivere, proporrà un doppio concerto che vedrà salire sul palco un trio d’eccezione formato da Stefano “Cocco“ Cantini (nella foto) al sax, Bernardo Guerra alla batteria e Marco Micheli al contrabbasso, e in apertura il pianista e compositore Alessio Pamovio, che è attualmente il pianoforte del PoretCast di Giacomo Poretti del trio Aldo Giovanni e Giacomo. Ad aprire le danze sarà Pamovio con un’esibizione per piano solo. Dalle 21.15 toccherà all’Art Off Trio di Cantini, Guerra e Micheli: si tratta di 3 musicisti di prima grandezza, con lunga esperienza e un talento affinato insieme ad alcuni giganti del genere.

Il sassofono di Cantini ha lavorato con stelle internazionali quali Chet Backer, Dave Holland e Billy Cobham, oltre che con big italiani del calibro di Enrico Rava, Paolo Fresu, Massimo Urbani, Danilo Rea e Stefano Bollani. Guerra con la sua batteria suona stabilmente nel progetto “Napoli Trip“ di Bollani e Danilo Sepe. Marco Micheli ha fatto parte del gruppo di Ginger Baker, già leggendario batterista della superband dei Cream; ha lavorato con l’orchestra della Rai di Milano e con mostri sacri come Lee Konitz, Chet Baker e Miroslav Vitous, oltre che con Rava, Fresu, Roberto Gatto e con gli Area di Patrizio Fariselli e Giulio Capiozzo.