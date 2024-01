Le libellule pronte a volteggiare. Nasce il Trofeo Knorr Bremse. Ginnastica artistica firmata Casati

Una società storica, uno sponsor di peso, una vetrina internazionale: nasce il Trofeo Knorr Bremse di Ginnastica artistica firmato Casati Arcore. Culla dello sport dal dopoguerra, ora il gruppo regala alle proprie libellule un’altra occasione per mettersi in luce. Ed è prestigiosa anche la cornice della gara in programma il 21 gennaio al PalaUnimec.

"Un evento di altissimo livello", dicono al quartiere generale dell’associazione, che ha saputo catturare l’attenzione delle principali squadre del Nord Italia e francesi, i numeri confermano il successo: una sessantina le tesserate, dagli 8 anni in su, già iscritte nelle quattro le categorie in lizza, Esordienti, Allieve, Juniores e Seniores.

Per tutte un programma impegnativo, trave, corpo libero, volteggio e parallele; in giuria, ufficiali di gara della Federazione. I padroni di casa schiereranno due team, volti e acrobazie saranno quelli di Beatrice Boracchi, Vittoria Ronchi, Viola Galbiati, Chiara Mantovani, Anna Emilia Tognali, Marta Aquino, Marisol Peruzzetto, Selene Castoldi e Melissa Crivalli. Pronte a dimostrare talento e impegno, le due facce della scuola di casa.

Alla testa della delegazione, l’allenatrice Sara Varisco. Sul podio finiranno sia le migliori prestazioni individuali (classifica all-around e per attrezzo) che di squadra. Il Trofeo Knorr Bremse sarà assegnato alla formazione che otterrà il punteggio più alto, mentre un premio eleganza andrà all’atleta che presenterà le coreografie più sorprendenti e coinvolgenti, catturando l’attenzione dei giudici. "A dicembre Casati Arcore ha ricevuto la nostra Stella d’oro – ricorda Martina Cambiaghi, delegata Coni Monza e Brianza, che patrocina l’appuntamento – e non è un caso come dimostra questa nuova importante iniziativa".

Per il sindaco Maurizio Bono "Casati rappresenta l’Arcore vincente, è la bandiera che porta il nome della nostra città ovunque". Con più di mille tesserati la società è un colosso che si prepara a festeggiare gli 80 anni, al suo fianco anche stavolta il marchio tedesco che produce freni per l’automotive e che ha preparato una coppa all’altezza di questa prima edizione della kermesse. Lealtà e sacrifico, i valori che andranno in scena al PalaUnimec.