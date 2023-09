Le leggende del jazz. James Bond e Bach. Lo swing a sorpresa

Un po’ big band dell’era d’oro del jazz, un po’ orchestra di musica leggera e un po’ ensemble sinfonico. Un mix coinvolgente e trascinante che condurrà in un viaggio a cavallo tra jazz, swing e blues. Domani alle 21 in Villa Borromeo d’Adda, in via Mazzini, andrà in scena il concerto della Chiasso Swing Orchestra diretta da Paolo Corneo, un organico di 45 elementi con solisti d’eccezione. Il repertorio spazierà nel mondo dello swing, dalle origini del jazz all’epoca delle grandi orchestre, tra pietre miliari di Glenn Miller e pezzi come “Sing, sing, sing“, “Fly me to the moon“ e “Pennsylvania 6-5000“. Ci saranno un “The best of James Bond“, per scoprire come lo swing sia entrato anche nelle musiche da film, e una rilettura sempre in chiave swing della “Bourrée“ di Bach.

F.L.