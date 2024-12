Le fontane di Vita per suonare sulle note dell’acqua

"Ho visto lavorare la ceramica con l’antica tecnica giapponese Raku da un ceramista siciliano e me ne sono innamorato. Ho provato, poi mi sono distratto un attimo...e sono passati 50 anni di lavoro".

Sintetizza così la sua esperienza lavorativa e artistica Pietro Vita, ceramista brianzolo che crea fontane di ceramica da interni, adatte per il salotto di casa, ma anche di grandi dimensioni per le piazze. Sta dando forma a un progetto con il musicista della PFM Franco Mussida (chitarrista, compositore, cantautore e insegnante di musica), per la creazione di una serie di fontane e sculture sonore in ceramica. Con Mussida sta perfezionando il tema della cassa armonica per fare musica con l’acqua, da abbinare agli strumenti a corde. Pietro Vita ha portato il suo saper fare ai ragazzi delle scuole e anche ai ragazzi più fragili del Centro Ambrosiano di Solidarietà di Parco Lambro, per anni guidato da Don Virginio Colmegna, un villaggio solidale che offre accoglienza e aiuto a 70 persone con diverse fragilità: mamme sole con i loro bambini, famiglie in emergenza abitativa, bambini e ragazzi, donne fragili, persone con disagio psichico e dipendenze. Qui Pietro ha portato la sua arte della ceramica per dare un respiro di bellezza, ma anche un possibile mestiere a persone fragili. Emozione e passione passano attraverso l’abilità manuale anche per Angelo Marsilio, scultore che porta all’happening artistico di Villasanta una sua opera raffigurante una testa di un fauno che ispira la musica nelle selve e una stele raffigurante l’amore per la natura e l’arte, contro la guerra che al contrario devasta la natura. A Villa Camperio espone anche la pittrice Anna Catalano che ha portato i suoi bozzetti, studio di un’opera grande e composita dal titolo “Le grotte dell’anima“.

C.B.