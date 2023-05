Le équipe radiologiche paladine della battaglia contro i tumori al seno

Per ora è facente funzione, ma Marilena Costantini, 56 anni, da qualche settimana guida la Radiologia di Desio. In servizio al Pio XI dal 2003, dopo la laurea alla Sapienza di Roma e specializzazione alla Bicocca, era passata al Sant’Anna di Como. É autrice di diverse pubblicazioni scientifiche e la struttura che dirige non si ferma mai, è aperta 24 ore su 24.

A una manciata di chilometri, a Seregno, c’è un’équipe rosa famosa, quella di Adriana Sartirana, 62 anni, la squadra che combatte contro il cancro al seno con 7mila mammografie eseguite ogni anno su donne fra i 40 e i 74 anni. Uno screening che registra sempre una partecipazione altissima e che si aggiunge alle 6mila prescrizioni dei medici di famiglia. Oltre 13mila accertamenti portati a termine negli ultimi 12 mesi, un numero che ha superato anche l’attività pre-pandemia quando i test erano stati al massimo 12.500. L’anno scorso, al Trabattoni Ronzoni, le diagnosi di cancro sono state 170, da sommare alle 160 di Desio e Vimercate. Ogni giorno scende in campo un team tutto al femminile. Ad aiutarlo nella lotta c’è il mammotome, "una agobiopsia controllata dal computer che permette un prelievo di assoluta precisione del tessuto da esaminare in laboratorio", spiega la primaria. Bar.Cal.