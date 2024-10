Le case a impatto zero. Il Gruppo Fervo fa scuola

Il Gruppo Fervo vince per il quarto anno consecutivo il Best Managed Companies Award. È il premio per le eccellenze imprenditoriali made in Italy che viene attribuito da Deloitte Private in collaborazione con Elite-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria, con il supporto strategico dell’Università Cattolica di Milano. Realtà attiva nel settore del Facility & Energy management, la realtà brianzola si occupa soprattutto della riduzione dell’impronta carbonica degli immobili. Una visione strategica che ha attirato l’attenzione di investitori internazionali. Non a caso nel mese di maggio 2023 era stata annunciata la joint venture con la saudita Al-Jabr Investments, sfociata poi nel mese di agosto con la costituzione della società incaricata di fornire soluzioni innovative di gestione e manutenzione nel Medio Oriente.

A fare la differenza, in particolare, per il Gruppo Fervo sono il giusto mix tra competenze operative e soluzioni digitali. "I parametri di valutazione – spiega Andrea Restelli, partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies –, che hanno portato alla premiazione delle 67 realtà italiane per le loro capacità manageriali, sono elementi che riteniamo fondamentali per aziende che operano in uno scenario complesso come quello attuale. In una fase storica in cui l’affermazione di nuove tecnologie sta plasmando nuovi orizzonti e nuove opportunità di business, le organizzazioni devono essere in grado di avere una leadership preparata e attenta a questi nuovi trend, oltre alla capacità di sapersi adattare e modellare il proprio assetto in virtù delle nuove priorità". "Anche questa edizione – aggiunge Ernesto Lanzillo, leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean –, testimonia la presenza di realtà imprenditoriali eccellenti nel nostro Paese. Abbiamo premiato aziende che rappresentano l’eccellenza del nostro tessuto produttivo. Oltre a una solida base di aziende premiate che già facevano parte di questo percorso di crescita pluriennale, si sono aggiunte nuove realtà di altissimo profilo". Il Gruppo Fervo è una realtà che conta 600 dipendenti in sei sedi in Italia (oltre a una in Medio Oriente) e genera un fatturato di 70 milioni di euro. Nonostante questa sua nuova dimensione internazionale di primo livello, ha scelto di rimanere fedele alle sue origini e di conservare la sua sede principale a Nova Milanese.