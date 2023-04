Lavaggio strade: sospesi i divieti di parcheggio in tre quartieri

Monza, 29 aprile 2023 – Si allarga a tre nuovi quartieri il servizio “comodo“ di pulizia strade e dal 15 maggio anche nella maggior parte delle vie di Triante, San Giuseppe e San Rocco saranno tolti i divieti di sosta con giorni e orari in cui bisogna spostare l’auto per far passare le spazzatrici. Si tratta del primo ampliamento dell’attività di spazzamento con i mezzi dotati dei soffiatori che permettono di pulire anche sotto le auto parcheggiate dopo che a febbraio è partita la sperimentazione nel solo quartiere di San Fruttuoso scelto per fare da “zona pilota“ ma, ha annunciato il sindaco Paolo Pilotto, l’obiettivo è estendere il servizio a tutta la città entro la fine dell’anno.

Intanto , il piano sperimentale di spazzamento meccazinizzato con i soffiatori viene introdotto in tre quartieri e, in tutte le vie che hanno caratteristiche adeguate all’uso dei soffiatori, i cartelli con i turni settimanali di divieto di sosta per pulizia strade verranno coperti o sbarrati per indicare che non sono più in vigore. Il sindaco ha spiegato in aula che "la sperimentazione fatta a San Fruttuoso ha dato esiti favorevoli e circa metà delle vie hanno condizioni per cui non bisogna spostare le auto": situazione replicabile allo stesso modo anche a Triante, San Giuseppe e San Rocco.

A partire dalla prossima settimana partirà una campagna di comunicazione nei tre quartieri, con spiegazioni e dettagli sulle vie in cui il divieto è sospeso e quelle in cui resta in vigore. Dallo scorso dicembre era stato reintrodotto dal Comune il sistema a turni dei divieti di sosta per pulizia strade dopo che era stato constatato che non è stata efficace l’introduzione del nuovo servizio con i soffiatori avvenuto poco dopo l’avvio a fine 2021 del nuovo maxiappalto di igiene urbana riaffidato alla Sangalli. In quell’occasione, si è quindi deciso di riorganizzare il servizio avviando la sperimentazione a San Fruttuoso e quindi procedendo gradualmente nei quartieri.

"L’idea ora è di propagare il servizio dando un ordine organizzativo che si estenda tra quartieri confinanti – ha precisato il sindaco –. Sarà un’estensione progressiva e, se tutto va bene, entro la fine dell’anno tutta la città sarà servita con questo metodo di pulizia strade".