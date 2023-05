L’aspirapolvere della città Nuovi mezzi per la pulizia

Si allarga ai quartieri di Triante, San Rocco e San Giuseppe la pulizia strade senza dover spostare l’auto mentre, per tutta la città, entrano in servizio una serie di nuovi macchinari a basso impatto ambientale per la raccolta dei rifiuti e il lavaggio, assieme a un aumento dei cestini differenziati e per le pile usate. Parte il 15 maggio l’ampliamento dei servizi ambientali in città, un passo avanti nell’applicazione del maxiappalto di igiene urbana rinnovato a fine 2021 all’impresa Sangalli da 1 milione di euro al mese. Si estende a tre nuovi quartieri la sperimentazione avviata a febbraio a San Fruttuoso del sistema di lavaggio strade senza più i divieti di sosta per il passaggio delle spazzatrici.

In azione soffiatori e lance che puliscono anche sotto le auto parcheggiate, in questi giorni partirà la campagna di comunicazione organizzata dal Comune con la Sangalli che elencherà le vie interessate. "Stiamo procedendo, un passo dopo l’altro, a migliorare il servizio - spiega il sindaco Paolo Pilotto - consapevoli che un risultato duraturo potrà essere ottenuto solo con la collaborazione piena di tutti i soggetti coinvolti: il Comune, i cittadini e Impresa Sangalli". Se non ci saranno imprevisti, ha aggiunto il sindaco, il servizio di pulizia senza divieti di sosta sarà introdotto in tutte le vie della città con le caratteristiche tecniche adeguate entro la fine dell’anno. Intanto, è stata rinnovata la flotta di mezzi della Sangalli a Monza con 17 nuovi veicoli per la raccolta dei rifiuti, oltre a una nuova attrezzatura a spazzola per diserbo, soffiatori elettrici, un aspiratore elettrico Glutton, una lavastrade elettrica e una mini spazzatrice elettrica. Dalla prossima settimana inoltre saranno introdotti nelle aree verdi 150 nuovi cestini con i tre recipienti separati per la raccolta differenziata, mentre verranno installati nelle scuole e sedi pubbliche 70 raccoglitori di pile esauste.

M.Ag.