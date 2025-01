L’appello della protezione civile: "Regalateci una torre faro"

Alla protezione civile di Agrate serve una torre faro: via alla raccolta fondi. "Aiutateci - l’appello dei volontari rivolto alla città -. Vogliamo migliorare la nostra attrezzatura per prevenire e assistere il territorio e chi ce lo chiede". Un’iniziativa scattata dopo le festività natalizie. "Con il contributo di tutti possiamo fare la differenza nella vita delle persone".

Il gruppo è reduce da un traguardo importante: i 25 anni di fondazione. Oggi, sono una ventina gli angeli al servizio del sindaco Simone Sironi e delle forze dell’ordine con varie specializzazioni: taglio alberi, servizi d’ordine, ricerca di persone scomparse, monitoraggi, sopralluoghi, esercitazioni, emergenze idrogeologiche e, a breve, anche recupero di animali. Il gruppo, coordinato da Fabio Pozzi, ha avviato una collaborazione con la scuola, con progetti che hanno fatto centro come il “Night camp“, alla quarta edizione: i piccoli trascorrono una notte nelle tende delle tute gialle. Mentre nella sede in via Toti c’è una centralina per i bollettini meteo, diramati sui pannelli elettronici del Comune.

Diverse le missioni anche fuori provincia all’attivo dell’associazione, grazie all’idrovora di grandi dimensioni in dotazione che ha portato gli agratesi al centro delle tragedie italiane della storia recente: all’Aquila per il terribile sisma del 2009, un’esperienza che ha segnato nel profondo, e in Emilia Romagna per le recenti alluvioni. Dai disastri sono nati legami duraturi. I terremotati di Monsampietro Morico nelle Marche sono venuti personalmente in Brianza per ringraziare il gruppo.

La lezione più grande? "Il sorriso di chi ha perso tutto, eppure decide di rialzarsi". Un messaggio condiviso con la città tante volte. Per la nuova torre farro l’Iban è IT07M 05034 32390 000000004467. Causale: donazione protezione civile. Bar.Cal.