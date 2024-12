L’Anadìn d’or a Giuseppe Rivolta. Ceriano premia l’"uomo del fare"

È stato assegnato a Giuseppe Rivolta, volontario in parrocchia e promotore di numerose iniziative in paese, l’Anadìn d’or 2024, massima benemerenza civica del Comune di Ceriano Laghetto. La cerimonia si è svolta prima di Natale in piazza, alla presenza del sindaco Massimiliano Occa e dell’intera giunta comunale, oltre che del parroco don Giuseppe Collini. Prima della consegna del premio più prestigioso, sono stati assegnati riconoscimenti in diversi settori.

Per il settore Sociale, le benemerenze sono state assegnate alla memoria di Uilson Brignani e Arnaldo Basilico, il primo per l’impegno profuso soprattutto per la frazione Dal Pozzo, mentre per Basilico è stato ricordato soprattutto il lavoro in favore dell’oratorio e della Parrocchia San Vittore. Per il settore Cultura, la benemerenza è stata assegnata alla memoria di Gianmario Longoni, ricordato in particolare il lavoro per la creazione prima e poi per la conduzione come presidente della Pro Loco, per ben 15 anni. Benemerenza per lo Sport assegnata a Raffaele Manna, attuale presidente del Gs Dal Pozzo, sottolineando la generosità e la disponibilità messe quotidianamente in campo a sostegno dello sport.

Per il Commercio, benemerenza assegnata all’Osteria San Giuseppe con la premiazione di Marco Ristagno e della moglie Albertina, mentre per le Attività Produttive è stato premiato il Frutteto del Parco. Infine la consegna dell’Anadìn d’or a Giuseppe Rivolta. Un uomo, è stato spiegato nella motivazione, che da 40 anni "si prende cura" della comunità, collaborando con diverse realtà associative di Ceriano Laghetto, dalla biblioteca al teatro parrocchiale, dall’organizzazione del palio a quella del Carnevale, passando per l’associazione Massimo Brioschi, la Pro Loco e la Caritas. Un uomo definito "più del fare che dell’apparire".

"La consegna dell’Anadìn d’or e delle benemerenze è un momento speciale di grande condivisione per la nostra comunità", ha detto il sindaco Massimiliano Occa. "Un’occasione per ricordare alcune nostre eccellenze nei diversi settori, persone da cui dobbiamo tutti prendere esempio per migliorarci nel nostro fare bene e, soprattutto, voler bene alla nostra Ceriano".

Gabriele Bassani