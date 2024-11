Monza, 22enne sorpreso a rubare superalcolici in un supermarket: arrestato

Monza, 16 novembre 2024 – Sorpreso a rubare alcolici in un centro commerciale, dopo che aveva appena sottratto un televisore da 50 pollici da un esercizio commerciale vicino all’ospedale. Un 22enne ladro seriale, con diversi precedenti e almeno cinque colpi messi a segno negli ultimi mesi, è stato arrestato dalla polizia all’interno del centro commerciale Iper Maestoso di via Sant’Andrea. La segnalazione alle Volanti è arrivata poco dopo l’una di notte di giovedì dagli addetti alla vigilanza. All’interno del supermarket si era introdotto un giovane vestito con abiti scuri e col volto nascosto da un berretto da baseball e da una mascherina. Quando sono arrivati gli agenti si stava ancora aggirando al suo interno.

Foglio di via obbligatorio

“Shopping” interrotto con l’arresto e due denunce, una per furto aggravato e una per tentato furto aggravato. Il 22enne si era infatti appena appropriato di diverse bottiglie di alcolici di pregio, per un valore di 1.600 euro, dopo aver staccato la placca antitaccheggio. Successivi accertamenti hanno consentito di ricostruire che il giovane italiano aveva commesso ben cinque episodi analoghi nell’ultimo mese, e che per tale ragione era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In attesa del processo per direttissima, il questore ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel luogo di residenza e un foglio di via dai Comuni di Monza e Meda.