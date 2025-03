Laboratorio analisi chimiche cerca tirocinante informatico

Laboratorio analisi chimiche a Monza cerca 1 tirocinante it/help desk. In affiancamento al tutor, sarà formato per fornire assistenza tecnica di primo e secondo livello ai clienti B2B tramite telefono, e-mail e sistema di ticketing; collaborare con i fornitori per identificare e risolvere bug e altre problematiche, individuare e proporre miglioramenti ai prodotti basati sul feedback dei clienti, documentare le soluzioni; assistere nella formazione dei clienti sull’uso dei prodotti e servizi. Indispensabili titolo di studio in ambito informatico, ottima conoscenza del sistema operativo Windows, conoscenza della lingua inglese, disponibilità a sporadiche trasferte, la conoscenza dei database, in particolare SQL Server, Oracle e dei protocolli di comunicazione a livello di rete (TCP, UDP, FTP, ecc.) e di messaggi (XML, HL7, ecc.) costituisce un plus. Patente B, automunito. Si offre tirocinio extracurriculare full time. Candidature a ido.monza@afolmb.it, rif. 19FEB252.