La Ztl riservata agli studenti. Auto, moto e camion sfrattati negli orari di punta delle scuole

Istituire una zona scolastica sperimentale.

È la decisione della Giunta relativamente all’area della scuola media, per coniugare due necessità: da un lato quella della sicurezza stradale con lo scopo di garantire il passaggio tranquillo a tutti gli utenti della scuola; dall’altro quello di salvaguardare i bisogni degli automobilisti e dei residenti senza andare ad appesantire altre strade del territorio.

Una scelta che mette tutti d’accordo quella proposta dall’Amministrazione comunale, dopo la sperimentazione della precedente soluzione, la chiusura totale della via.

Aveva indubbiamente i suoi aspetti positivi, visto che dava le più ampie garanzie di sicurezza per gli alunni all’entrata e all’uscita da scuola, ma risultava comunque perfettibile in seguito alle esigenze mutate nel corso degli anni.

Ora, grazie alla capacità di ascoltare le esigenze del territorio, si è deciso di compiere questo ulteriore passo nell’interesse di tutti.

L’istituzione della zona scolastica sperimentale riguarda il tratto fronte ingresso della scuola “Cairoli” in via Tolmino, dall’incrocio con via Tonale fino all’ingresso del parco comunale “Giovannino Guareschi”.

Trattandosi di zona scolastica, dato che dietro alle scuole medie si trovano anche la scuola elementare, l’asilo nido e la scuola materna, anche la fruizione e la percorribilità della strada sono state pensate in funzione dei mesi in cui si svolgono le lezioni.

Fino al 30 giugno, pertanto, è previsto il divieto al traffico veicolare, ma soltanto in concomitanza con l’entrata e l’uscita dei ragazzi dalla scuola. Ovvero, indicativamente, dalle 7 alle 8 e dalle 13 alle 14. Nei mesi estivi, quando le lezioni saranno terminate, non ci sarà alcuna chiusura al traffico veicolare: apertura ventiquattr’ore su ventiquattro, ma con la conferma della zona con limitazione della velocità a 30 chilometri orari. "Abbiamo ritenuto necessario intervenire sulla viabilità di fronte all’ingresso della scuola media - dichiarano Angelita Perretta, assessore ai Lavori pubblici e Simone Carcano, assessore con deleghe all’Istruzione e all’urbanistica, in quanto la chiusura totale della strada era stata effettuata in via sperimentale, anche per garantire gli ingressi scaglionati a seguito del Covid.

Venendo meno ora queste esigenze riapriamo la strada, anche per garantire una maggiore fluidità del traffico ora per lo più concentrato solo su via Desio, mantenendo però l’accesso alla scuola in sicurezza con la chiusura in determinati orari prestabiliti".