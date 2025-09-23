Non è colpa

dei Labubu

Valentina Bertuccio D.
Non è colpa dei Labubu
MonzaBrianza
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Violenze Stazione CentraleEsondazione SevesoSopravvissuta BrivioFratelli RoccaVaccino antinfluenzale 2025
Acquista il giornale
CronacaLa ’valvola di sfogo’ del Molgora. Una maxi vasca di laminazione contro le esondazioni del torrente
23 set 2025
BARBARA CALDEROLA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Monza Brianza
  3. Cronaca
  4. La ’valvola di sfogo’ del Molgora. Una maxi vasca di laminazione contro le esondazioni del torrente

La ’valvola di sfogo’ del Molgora. Una maxi vasca di laminazione contro le esondazioni del torrente

Completati i lavori di realizzazione di un catino di 9 ettari con una capacità di 350mila metri cubi. L’opera del Consorzio Villoresi ridurrà i rischi di allagamento anche a Vimercate, Burago e Agrate.

I lavori alla vasca di laminazione sono stati completati Alla cerimonia di inaugurazione ci sarà Fontana

I lavori alla vasca di laminazione sono stati completati Alla cerimonia di inaugurazione ci sarà Fontana

A gennaio l’avvio del cantiere, venerdì il taglio del nastro: è pronta la nuova maxi-vasca di laminazione a Carnate. Dodici milioni e 600mila euro di investimento per neutralizzare il Molgora in tempi di clima impazzito. A realizzare l’opera anti-alluvione, il Consorzio Villoresi. Lavori conclusi dunque in via Fornace, accompagnati "da disagi inevitabili – dice la sindaca di Carnate, Rosella Maggiolini –, ma abbiamo fatto di tutto per mitigare l’impatto dell’intervento. I camion sono passati sul ponte di via Matteotti, abbiamo ottenuto che si facessero le prove di carico, abbiamo tolto i dossi e i mezzi hanno rispettato il limite di 30 chilometri all’ora. L’impegno per mettere il silenziatore è stato massimo".

Un sacrificio necessario "in vista di un risultato che non ha prezzo: la sicurezza di tutti – aggiunge la prima cittadina –. Grazie all’invaso saremo finalmente al riparo dagli effetti di eventi climatici sempre più estremi anche in questo spicchio di provincia, piogge battenti e bombe d’acqua che seminano danni e distruzione. Credo che i benefici supereranno di gran lunga qualsiasi situazione contingente". La vasca ha una superficie di 9 ettari e una capacità di contenimento di 350mila metri cubi. Una volta operativa, raccoglierà le acque eccedenti in arrivo da Nord portate dal torrente "evitando allagamenti e rischi per l’incolumità degli abitanti – spiegano dal Consorzio –. È un’opera determinante per la salvaguarda del territorio". La strategia di fondo è agire sulla prevenzione e in questo caso significa "contenere la piena del corso d’acqua".

"È questa la strada da percorrere per la tutela dei cittadini, del territorio, per una Lombardia più sicura e sostenibile – dice Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e ai sistemi verdi, che venerdì sarà presente all’inaugurazione a Carnate –, abbiamo messo in campo risorse finanziarie e tecniche. Non inseguiamo l’emergenza, ma lavoriamo per la programmazione e la prevenzione. Il nostro impegno è in sinergia con gli enti locali". La vasca permetterà di diminuire la portata del torrente da 57 metri al secondo a 10, riducendo il rischio di allagamento anche a Vimercate, Burago e Agrate Brianza.

Il progetto, per quanto riguarda le opere ambientali, si porta in dote una zona umida e una postazione di birdwatching. L’inaugurazione è fissata per il prossimo venerdì alle 10, ci saranno anche Alessandro Rota, presidente del Consorzio Villoresi e alla guida di Anbi, l’associazione consorzi gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, e la prima cittadina di Carnate.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AlluvioneAmbiente