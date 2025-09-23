La ’valvola di sfogo’ del Molgora. Una maxi vasca di laminazione contro le esondazioni del torrente

A gennaio l’avvio del cantiere, venerdì il taglio del nastro: è pronta la nuova maxi-vasca di laminazione a Carnate. Dodici milioni e 600mila euro di investimento per neutralizzare il Molgora in tempi di clima impazzito. A realizzare l’opera anti-alluvione, il Consorzio Villoresi. Lavori conclusi dunque in via Fornace, accompagnati "da disagi inevitabili – dice la sindaca di Carnate, Rosella Maggiolini –, ma abbiamo fatto di tutto per mitigare l’impatto dell’intervento. I camion sono passati sul ponte di via Matteotti, abbiamo ottenuto che si facessero le prove di carico, abbiamo tolto i dossi e i mezzi hanno rispettato il limite di 30 chilometri all’ora. L’impegno per mettere il silenziatore è stato massimo".

Un sacrificio necessario "in vista di un risultato che non ha prezzo: la sicurezza di tutti – aggiunge la prima cittadina –. Grazie all’invaso saremo finalmente al riparo dagli effetti di eventi climatici sempre più estremi anche in questo spicchio di provincia, piogge battenti e bombe d’acqua che seminano danni e distruzione. Credo che i benefici supereranno di gran lunga qualsiasi situazione contingente". La vasca ha una superficie di 9 ettari e una capacità di contenimento di 350mila metri cubi. Una volta operativa, raccoglierà le acque eccedenti in arrivo da Nord portate dal torrente "evitando allagamenti e rischi per l’incolumità degli abitanti – spiegano dal Consorzio –. È un’opera determinante per la salvaguarda del territorio". La strategia di fondo è agire sulla prevenzione e in questo caso significa "contenere la piena del corso d’acqua".

"È questa la strada da percorrere per la tutela dei cittadini, del territorio, per una Lombardia più sicura e sostenibile – dice Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e ai sistemi verdi, che venerdì sarà presente all’inaugurazione a Carnate –, abbiamo messo in campo risorse finanziarie e tecniche. Non inseguiamo l’emergenza, ma lavoriamo per la programmazione e la prevenzione. Il nostro impegno è in sinergia con gli enti locali". La vasca permetterà di diminuire la portata del torrente da 57 metri al secondo a 10, riducendo il rischio di allagamento anche a Vimercate, Burago e Agrate Brianza.

Il progetto, per quanto riguarda le opere ambientali, si porta in dote una zona umida e una postazione di birdwatching. L’inaugurazione è fissata per il prossimo venerdì alle 10, ci saranno anche Alessandro Rota, presidente del Consorzio Villoresi e alla guida di Anbi, l’associazione consorzi gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, e la prima cittadina di Carnate.