La street art “adotta“ i bambini

Un dipinto in dono al Family Point per sensibilizzare sul tema degli affidi. L’associazione AiBi (Amici dei Bambini) ha ricevuto in dono l’opera di una Madonna col Bambino realizzata dallo street artist Isidoro Chella (in arte Gabo).

L’opera è stata intitolata “In Nome della Madre“ prendendo spunto da un’opera di Erri de Luca che cita “In nome del padre inaugura il segno della croce. In nome della madre s’inaugura la vita“.

La consegna è avvenuta a chiusura della mostra sulla storia del presepe vivente di Lazzate. I curatori della mostra, Marco Zorza e Marcello Fiorentino, hanno voluto donare quest’opera proprio ad AiBi come riconoscimento dell’impegno a contrastare l’abbandono minorile in ogni sua forma.

L’associazione è attiva anche sui territori di Lazzate, Misinto e Cogliate attraverso la sua cooperativa Aibc con una collaborazione col centro per la famiglia dei tre Comuni - Family Point. Il progetto portato avanti dalla cooperativa Aibc è finalizzato alla sensibilizzazione all’accoglienza affidataria e la formazione di nuove famiglie affidatarie.

Ga.Bass.