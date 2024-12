La sfilata inclusiva. I ragazzi di Facciavista e la moda di Casto

La storica cornice della Villa Reale di Monza si prepara a diventare il palcoscenico di un evento unico nel suo genere. “Passi Reali: Villa Reale in Passerella per l’Inclusione“, sarà la sfilata di moda che questo pomeriggio, a partire dalle 18.30, unirà creatività, inclusione e innovazione. Organizzata da La Casa della Poesia Monza, in collaborazione con l’associazione Facciavista (laboratorio artistico per ragazzi autistici), la serata trasformerà la Reggia monzese in un simbolo di bellezza e solidarietà, con al centro la sfilata dello stilista Michele Casto, conosciuto per il suo stile audace e visionario, che fonde arte e moda. Ma il vero cuore pulsante dell’evento saranno i tessuti esclusivi dipinti a mano e impreziositi dall’estro dei ragazzi autistici di Facciavista. Per la prima volta queste opere uniche diventano il cuore di una linea di alta moda, dimostrando come la creatività possa superare ogni barriera. Ogni pezzo racconta una storia, una visione, rendendo ogni abito un’opera d’arte, espressione del talento e delle potenzialità di chi spesso è etichettato sotto l’ingannevole lente della disabilità. L’evento non è solo un omaggio all’arte e alla moda, ma anche un’occasione per sostenere concretamente l’associazione Facciavista. I fondi raccolti durante la serata saranno destinati a progetti futuri che continuino a promuovere inclusione e valorizzazione del talento artistico delle persone autistiche. "La Casa della Poesia di Monza sostiene l’associazione Facciavista di Monza con grande emozione – dichiara Antonetta Carrabs, presidente de La Casa della Poesia di Monza –. I ragazzi autistici, identità fragile, delicata e preziosa semenza, sono la vita. Sono un giardino che richiede cura e memoria affinché possa generare vita e bellezza e restituirci nuove fioriture. Ma attenzione: è vietato calpestare i sogni". Di sogni i ragazzi artisti di Facciavista ne realizzano continuamente. Dopo la realizzazione dei foulard donati agli ospiti del G7 dell’inclusione ad Assisi, l’ultimo in ordine cronologico ha interessato via Carlo Alberto, con l’installazione di 20 alberelli decorati in stile Pop attraverso uno dei loro laboratori, che l’hanno resa una delle strade più gradevoli della città per questo Natale.

A.S.