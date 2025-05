La settimana del Tittoni Festival. Musica, fisica e Champions League

L’energia del combat folk di Cisco e di un disco che ha fatto storia nella musica italiana degli anni ‘90. Una mostra mercato con migliaia di vinili, cd e dvd usati e da collezione, per accaparrarsi qualche chicca imperdibile da appassionati. Un salto all’indietro negli anni del “tranquillo siam qui noi“, assieme alla tribute band per eccellenza degli 883. Ma anche una chiacchierata insieme a uno degli astrofisici e divulgatori italiani più noti e più pop, per capire come la fisica e l’astrofisica entrino nella nostra vita di tutti i giorni, un gruppo-jukebox e una festa a tema per scatenarsi sulle canzoni più famose e l’immancabile proiezione su maxischermo della finale di Champions League.

Sarà una settimana fitta di concerti, spettacoli ed eventi quella che comincerà stasera al Parco Tittoni di Desio. Dopo l’esordio col botto nello scorso weekend, il festival dell’estate brianzola entrerà nel vivo da qui a domenica con una serie di appuntamenti per tutti i gusti, musicali e non solo.

Oggi alle 21.30 si partirà con l’incontro-spettacolo “Siamo tutti fisici, basta saperlo“, con l’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri, noto al grande pubblico per i suoi libri, per i programmi su Rai Scuola e per le attività in festival come BergamoScienza. Perri mostrerà come la fisica e l’astrofisica siano legate alla nostra vita quotidiana, raccontando come lo studio degli anelli di Saturno ci ha dato i pc ultrasottili, la relatività di Einstein ci consente di usare GoogleMaps e come non avremmo le lavatrici senza la fisica quantistica. Biglietto d’ingresso 15 euro.

Domani alle 19.30, invece, si esibiranno i Jukebox Umami, band pop-rock che è una versione vivente dei jukebox, per chi ne sentisse la mancanza o si fosse sempre chiesto come funzionavano: il gruppo suonerà i pezzi scelti dal pubblico. Ingresso libero.

Venerdì sera alle 21.30 i concerti proseguiranno con Cisco Bellotti e gli ex Modena City Ramblers: il cantante, insieme ad alcuni vecchi compagni di viaggio dell’avventura degli Mcr, tornerà a suonare le canzoni del leggendario album “Riportando tutto a casa“, che fece conoscere la band emiliana diventata simbolo del combat folk italiano. Per celebrare i 30 anni di quel disco, Cisco, che dei Modena City Ramblers è stato il frontman per 15 anni, ha richiamato con sé alcuni dei vecchi amici che avevano contribuito alla nascita di quel lavoro. Biglietti d’ingresso 18 euro più diritti di prevendita, disponibili sul circuito Mailticket.

Sabato alle 21.45 Tributo agli 883 con la Max Mania Tribute Band, che farà cantare a squarciagola i brani di un gruppo simbolo per più di una generazione. In apertura gli In DA Roots Project. Biglietto d’ingresso 10 euro. Contemporaneamente nell’area boschetto proiezione su maxischermo della finale di Champions League, a ingresso gratuito.

Domenica dalle 10 “Mostra mercato del disco“ con più di 20 espositori e migliaia di album, mentre alle 18.30 arriverà lo spettacolo magico per famiglie fatto di risate e illusionismo di Mago Tornado. Ingresso libero. La sera, a partire dalle 21, musica e divertimento con il “7teen Again Pink Party“, con le hit pop degli anni Duemila. Ingresso 12 euro.