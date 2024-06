La settimana del Parco Tittoni. Pino Daniele, cabaret e karaoke

Un omaggio all’incanto della musica di Pino Daniele per raccogliere fondi a sostegno della cura dei tumori pediatrici. Poi le risate travolgenti del cabaret, con comici provenienti da Zelig, Colorado e Comedy Central. E ancora, le canzoni più famose dalla scena indie italiana da cantare a squarciagola e uno dei cantautori più intensi dell’ultimo decennio, in bilico tra folk, country e rock. Sono i concerti e gli appuntamenti che da stasera aumenteranno la temperatura e il divertimento al Parco Tittoni di Desio.

Oggi dalle 20.30 il sipario si alzerà sull’evento benefico “Desio in Musica per Carlo“, con una doppia esibizione live e con il ricavato della serata che sarà devoluto a sostegno della Fondazione Bianca Garavaglia, impegnata nella ricerca e nella cura dei tumori pediatrici e infantili: si partirà con il cantautore Davide Tonello e subito dopo toccherà a un Tributo a Pino Daniele che avrà per protagonisti i Tarumbò, una band che ripercorrerà i pezzi più belli dell’artista napoletano. Biglietto d’ingresso 10 euro. Mercoledì alle 21.30 la musica si fermerà per un giro, per dare spazio al “Comedyficio“ guidato da Alessio Parenti: comici noti e meno noti sperimenteranno sul palco nuovi sketch e nuove battute, mettendo assieme, tra gli altri cabarettisti come Raffaele D’Ambrosio, Rubes Piccinelli, Silvio Cavallo e Omar Pirovano. Biglietto d’ingresso 10 euro. Giovedì, sempre alle 21.30, prima data di stagione con Karaoke Leggerissimo, un gigantesco piano bar e karaoke sotto le stelle sotto la direzione di Disco Pianobar: ci saranno microfoni aperti, testi proiettati e veri e propri menu per la richiesta dei brani, per lanciarsi a cantare tutte le hit indie. Biglietto d’ingresso 7 euro.

Venerdì torneranno i concerti con l’esibizione di Giancane, il cantautore romano già parte della formazione originaria del Muro del Canto, che il grande pubblico conosce per il brano “Ipocondria“ tratto dal disco “Ansia e disagio“ e per le colonne sonore delle serie animate di Zerocalcare “Strappare lungo i bordi“ e “Questo mondo non mi renderà cattivo“. Al Tittoni Giancane porterà i suoi pezzi che mescolano country folk e rock, ironia e una lingua cruda ed espressiva. Il nuovo tour arriva a 10 anni dall’uscita dell’Ep “Carne“, primo lavoro solista dell’artista. Ad aprire le danze sarà, alle 20.30, il power trio dalle sonorità indie dei Legru. Alle 21.30 attaccherà Giancane. Biglietto d’ingresso 17 euro più diritti di prevendita.