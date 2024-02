La scelta della Rai: : "Una storia esemplare per tanti giovani"

La storia di Luca Attanasio è raccontata in maniera molto coinvolgente attraverso il podcast “L’ambasciatore straordinario“, firmato da Antonella Palmieri per Rai play sound.

Una narrazione vocale, corale, arricchita da registrazioni originali in cui si può sentire anche la voce di Luca e che ripercorre la vita dell’uomo diventato tra i più giovani ambasciatori d’Italia e certo tra i meno ordinari.

"Non ho conosciuto personalmente Luca, mi sono imbattuta nella sua storia dopo la sua morte – spiega l’autrice, Antonella Palmieri (nella foto) –. Ho lavorato al programma “Frontiere“ per la Rai, sono stata 3 anni in Africa e ho conosciuto tanti ambasciatori, tutti molto formali, ingessati, sempre disponibilissimi e gentilissimi, certo, ma molto legati anche alla forma. Quando ho scoperto Luca Attanasio, ambasciatore in maglietta e sneakers che andava di persona a visitare i progetti realizzati sul campo, ho capito che stavo scoprendo una persona fuori dal normale". Il lavoro di Antonella Palmieri è stato realizzato attraverso la raccolta di testimonianze e racconti della famiglia e degli amici. "Incontrando suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi amici, ho scoperto una persona dalla vitalità sorprendente, pieno di iniziative, di creatività, di voglia di fare", prosegue l’autrice del podcast che si sofferma su un particolare sul quale ha molto insistito anche la moglie Zakia: "Una delle caratteristiche speciali di Luca è stata quella sua capacità di incidere da subito nella storia delle persone che incontrava. Bastava un incontro casuale, di 3 minuti, al bar o alla fermata dell’autobus, lui era uno che entrava subito in empatia e automaticamente diventava amico, ci si scambiava il numero e capitava di risentirsi".

Il podcast “L’ambasciatore straordinario“ è un viaggio continuo nel tempo e nello spazio, abitati da Luca: si va avanti e indietro dall’infanzia agli studi, ai viaggi e si raccontano le sue esperienze, come quella, che lo ha segnato in modo speciale, nella comunità ecumenica di Taizè in Francia. "Nel racconto in ogni puntata c’è sempre il Congo come un fil rouge che mette in fila tutta la sua esperienza", aggiunge Palmieri. Le prime quattro puntante del podcast sono già disponibili nel sito Raiplay dedicato, le altre quattro saranno rilasciate il 12 marzo prossimo. Nella quinta puntata parlerà quello che fu il suo tutor al ministero degli Esteri, Mauro Battocchi, che coniò per Attanasio una definizione alquanto azzeccata: "Un alieno alla Farnesina". Nella puntata 7 si racconterà anche di Vittorio Iacovacci. "Raccontare questa storia mi ha dato tantissimo – conclude Antonella Palmieri –. È una storia esemplare, che spero sia fonte di ispirazione, un messaggio per i giovani di periferia che hanno un sogno e con l’impegno, possono realizzarlo". Ga.Bass.