La riabilitazione anche a distanza. Ecco le macchine con sensori 3D

Nuova palestra di ultima generazione con sensori in 3D che facilitano la riabilitazione, anche a distanza. Una rivoluzione nelle cure per tantissimi pazienti alle prese coi postumi di un incidente, di un ictus o di una frattura. Le nuove macchine sono a disposizione dello staff della primaria Alessandra Grossi, alla testa della Riabilitazione specialistica a Vimercate. La parola d’ordine è automazione, ma anche personalizzazione: tutti i percorsi di cura saranno tagliati su misura e la tecnologia darà una mano anche su questo fronte. Il percorso di ripresa è come l’abito di un sarto: a ciascuno il proprio. Il progetto sperimentale in remoto avrà due modalità: sia fra malato e operatore in collegamento in contemporanea, che con il paziente da solo e a seguire l’esperto valuterà il lavoro fatto. Un cambio di passo anche su questo fronte. "La teleriabilitazione è un’evoluzione significativa che garantisce un accesso sempre più efficace alle cure – dice Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, che ieri ha fatto tappa anche a Vimercate -. Con questo tipo di tecnologia è possibile continuare a seguire i pazienti dopo le dimissioni e a monitorare i loro progressi, migliorandone la qualità della vita e ottimizzando le risorse sanitarie".

"Si tratta di un notevole passo avanti - aggiunge Carlo Alberto Tersalvi, direttore generale di Asst Brianza -, con questa tecnologia possiamo abbreviare i tempi di degenza, continuare a seguire a casa chi deve sottoporsi a un ciclo di fisioterapia, senza più bisogno che venga in ospedale. Un altro tassello per fare di questo ospedale il presidio hi-tech dell’azienda a vantaggio di tutto il territorio". Molteplici le implicazioni della novità, fra le quali anche "la responsabilizzazione del malato che ha a disposizione riscontri immediati sugli esercizi". Il reparto si occupa sia di chi è ricoverato, sia di esterni e offre consulenza in corsia per su casi acuti, i più delicati.

Bar.Cal.