La Rete degli angeli del soccorso. Per strada ad aiutare i più fragili

"Ne abbiamo viste e vissute molte di storie in tutti questi anni e ancora ne vedremo, storie di persone in difficoltà per le strade di Monza e dintorni, storie di povertà, solitudine e disperazione". Sono le dichiarazioni dei volontari della Croce Rossa, i City Angels di Monza e il CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) Gruppo di Monza e Brianza. "Per 365 giorni all’anno, la Rete Sociale è presente sul territorio - spiegano -. Come? Con i volontari delle Unità di Strada che ogni sera sono instancabilmente operativi per dare assistenza e supporto agli “invisibili“ con tutti i loro mille vissuti. L’aiuto offerto non è solo materiale, ma ben di più. Ci si avvicina, si cerca di conoscerli, di creare un rapporto e da lì inizia tutto: ascolto, aiuto e ripartenza. Offriamo viveri, the caldo, coperte, abbigliamento, la possibilità di fare una doccia, un letto e per taluni, viene impostato un percorso-progetto inclusivo". È questo di cui si occupa la Croce Rossa Italiana con i suoi quattro Comitati coinvolti (Monza, Villasanta, Brugherio e da poco anche Muggiò), con i City Angels di Monza e il CISOM dando sostegno e aiuto sul territorio. Concludono gli “angeli del soccorso“: "Insieme, siamo una grande squadra e un importante realtà locale, insieme condividiamo un obiettivo comune, coordinandoci a una Rete Sociale esistente e operativa che basterebbe solo attivare tramite i canali istituzionali, fermamente consapevoli che il fai da te... è fine a se stesso".

"Vuoi essere d’aiuto anche tu? – è la domanda fondamentale –: segnalate chi è in difficoltà attraverso le Associazioni della rete". Un appello a chiunque voglia diventare volontario e aiutare le persone più sfortunate.

Sonia Ronconi