La Rete Artemide: l’unione fa la forza

Nel circondario del Tribunale di Monza, per i Comuni della provincia di Monza e Brianza, è attiva da tempo Rete Artemide, struttura organizzata dal Comune di Monza che assicura il coordinamento tra loro di tutti i soggetti, pubblici e privati, che si occupano di violenza di genere e domestica (servizi socio assistenziali e sanitari, forze dell’ordine, centri antiviolenza, case rifugio). Della Rete fa parte da tempo anche la Procura di Monza, che vi prende parte soprattutto per la partecipazione dell’ufficio agli eventi formativi per il personale addetto ai vari servizi. Inoltre nel febbraio 2023, dopo un periodo di sperimentazione pratica, è stato adottato, su iniziativa della Procura monzese, un Protocollo di intesa per favorire la comunicazione tra gli uffici in materia di violenza domestica, sottoscritto da Procura, Tribunale e Tribunale per i minori.

S.T.