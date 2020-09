di Sonia Ronconi

L’antica e fatiscente Curt del Selè è stata visitata dall’assessore regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli insieme al consigliere regionale, brianzolo, Alessandro Corbetta. "Valuteremo ogni strumento regionale a disposizione per aiutare il Comune a riqualificare questa corte storica". Queste le loro parole che hanno riempito di speranza il sindaco di Briosco Antonio Verbicaro.

La Curt del Selè è un’antica corte di proprietà comunale in via Pasino (nel centro storico) composta da un edificio sottoposto al vincolo della Soprintendenza costruito tra il Settecento e l’Ottocento e altre strutture più recenti che risalgono alla prima metà del ‘900. L’intera area è da diversi anni in stato di degrado e necessita di importanti interventi di riqualificazione. "La visita dell’assessore Galli e del consigliere Corbetta è un segnale importante di attenzione da parte della Regione a una degli ultimi esempi di corte lombarda rimasti sul nostro territorio. Come amministrazione comunale abbiamo già investito circa 300mila euro per mettere in sicurezza il tetto della struttura e siamo determinati a riqualificare l’intera corte con l’aiuto di Regione e Soprintendenza", le parole del sindaco Verbicaro, presente al sopralluogo insieme al vicesindaco Annamaria Mambretti e agli assessori Massimiliano Bello e Antonella Casati.